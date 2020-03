Coronavirus: due nuovi casi ad Ardea, otto in quarantena precauzionale

Ardea – “La Asl ci comunica due nuovi casi di infezione da Coronavirus”. È quanto scrive il sindaco di Ardea Mario Savarese.

“È la Clinica S.Anna a comunicarlo per la prima – continua Savarese -, direttamente il servizio di Igiene e Sanità Pubblica per la seconda. Sono otto i concittadini in quarantena precauzionale, di questi due ne usciranno domani, mentre nove ne sono usciti già senza conseguenze”.

“Non potevamo pensare, onestamente, con quanto sta accadendo intorno a noi, di rimanere ancora a lungo un’isola. Abbiamo già anticipato i provvedimenti per rafforzare e aumentare la protezione (leggi qui). È domenica, moltissimi non dovranno lavorare. Non dovranno esserci dunque che rarissime circostanze a costringerci ad uscire di casa”.



“Io resto a casa – conclude -, fatelo anche voi cittadini. Usiamo i social, le video conferenze o anche la semplice telefonata, per sentire i nostri cari. Stiamo a casa anche per loro”.

(Il Faro online)