Coronavirus, prosegue l’attività della Polizia Locale di Anzio: oggi 160 controlli e una denuncia

Anzio – “Nella giornata di oggi, domenica 22 marzo 2020, tra pedoni e veicoli, sono stati eseguiti 160 controlli sul territorio, con una denuncia alla Procura della Repubblica”.

Lo comunica il Comandante della Polizia Locale del Comune di Anzio, Antonio Arancio, in riferimento al posizionamento dei varchi ai confini della Città ed all’intensa attività di controllo, messa in campo dal Sindaco, Candido De Angelis e dalla Questura, per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

(Il Faro online)