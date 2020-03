Covid-19 a Parco Leonardo, Giorgini: “Oltre al decesso, una persona positiva al test e una negativa”

Fiumicino – Nuove precisazioni sul caso-coronavirus a Parco Leonardo arrivano direttamente dal dott. Giorgini, amministratore del condominio coinvolto. “In considerazione delle numerose richieste di informazioni ricevute in seguito all’articolo apparso su ‘il Faro on line’ – dice Giorgini – si precisa che la persona purtroppo deceduta era positiva al Covid 19. Parimenti la moglie è risultata positiva al medesimo virus ed è attualmente in quarantena. L’altra condomina prelevata con ambulanza fortunatamente è negativa al test.

Abbiamo sanificato due volte le parti comuni del condominio, al fine di prevenire ulteriori contagi. Abbiamo comunque chiesto alla ASL se vi siano ulteriori attività e/o comportamenti da attuare per preservare al massimo la salute di tutti e siamo in attesa di risposta”. Infine Giorgini esorta a seguire pedissequamente le indicazioni di prevenzione prescritte dal Ministero della Salute e di uscire solamente ove strettamente necessario.