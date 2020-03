Netflix Party: l’estensione di Chrome per guardare Netflix a distanza con gli amici

di: GIULIA GOGIALI

Cinema – Durante questo periodo di quarantena forzata Netflix si dimostra nuovamente una piattaforma in grado di venire incontro alle esigenze di chiunque, e questa volta lo fa attraverso una nuova estensione del browser Chrome: Netflix Party.

Non è una versione ufficiale di Netflix, si tratta infatti di un’estensione di Google Chrome, ma ne possono fare uso solamente gli abbonati Netflix o coloro che sono in prova gratuita. Netflix party permette la visione di serie tv, film e documentari, presenti all’interno di Netflix, insieme ad altre persone, simultaneamente. È presente anche una chat che permette di scambiarsi commenti e pareri insieme a coloro che fanno parte del “party streaming”, riguardo il film che si sta guardando.

Come si installa Netflix Party

Netflix Party non è altro che un’applicazione aggiuntiva di Chrome, quindi funzionerà solo con questo motore di ricerca. Basterà andare su www.netflixparty.com e installare l’estensione, cliccare su “Add to Chrome”, aggiungere l’estensione e a questo punto comparirà una sigla “NP” in alto, accanto alla barra del browser.

Una volta completata la breve installazione è necessario entrare nella piattaforma Netflix, scegliere il contenuto da guardare e creare il Party cliccando sull’icona rossa “NP” e poi su “start party”. Per invitare gli amici ad unirsi basterà copiare e inviare l’Url del party. È necessario che tutti abbiano scaricato l’estensione di Chrome per poter partecipare alla sessione. Netflix Party consente anche di scegliere un avatar tra i venti personaggi a disposizione e di inserire un nickname personale a proprio piacimento, in modo tale da riconoscersi nella chat di gruppo.

Netflix Party sembra essere una buona soluzione per sentirsi meno soli e condividere qualche ora di divertimento e spensieratezza insieme ai propri amici.

(Il Faro online)