Olimpiadi, ipotesi slittamento a fine anno. Tra un mese il Cio decide

Losanna – Si parla di slittamento, ma non di annullamento. Riunitosi a Losanna, il Comitato Esecutivo del Cio ha deciso di non decidere immediatamente sui Giochi di Tokyo 2020.

L’ipotesi di posticipare la manifestazione non è attualmente in agenda del Comitato Olimpico Internazionale e il tutto verrà ridiscusso tra un mese. Prende tempo il presidente Thomas Bach, in modo da riflettere attentamente sulla situazione e coordinare il tutto con il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi nipponiche. Non sono cancellati i Giochi. La Torcia a Cinque Cerchi è arrivata in Giappone e la macchina organizzativa va avanti.

L’emergenza pandemica del Covid – 19 sta coinvolgendo un numero crescente di Paesi. E si staglia tuttavia un bivio per il Cio. Per la prima volta riflette su ciò che il mondo dello sport sta dicendo da giorni. Vige insicurezza sullo svolgimento dei Giochi e tante federazioni internazionali pensano che sia meglio rimandare: “Il Cio vuole far parte della soluzione – ha scritto Bach in una lettera inviata agli atleti – abbiamo reso il nostro principio guida per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti e per contribuire a contenere il virus”.

E’ più importante la vita umana. E la Fiamma Olimpica arde. E Bach si augura: “Che sia la luce in questo tunnel”.

La lettera di Thomas Bach

“Le vite umane hanno precedenza su tutto, inclusi i Giochi – scrive Thomas Bach, nella lettera inviata agli atleti al termine dell’esecutivo straordinario -. Il Cio vuole far parte della soluzione. Pertanto abbiamo reso il nostro principio guida per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti e per contribuire a contenere il virus. Vorrei, e tutti stiamo lavorando per questo, che la speranza espressa da così tanti atleti, comitati olimpici e federazioni di tutti e cinque i continenti sia soddisfatta. Spero che alla fine di questo tunnel che stiamo attraversando, senza sapere per quanto tempo, la fiamma olimpica sia la luce“.

