Terracina, positivo al Coronavirus il titolare del gruppo “Orizzonte”

Terracina – A Terracina è risultato positivo al Coronavirus Paolo Pagiaro, attuale titolare del gruppo “Orizzonte.” A confermare, in via ufficiale, la notizia è stato lo stesso gruppo via social prima, e poi dal titolare stesso, nella speranza di placare il tam tam, spesso pieno anche di cattiverie, che si stava scatenando su whatsapp.

Tant’è che lo stesso Pagiaro sul suo profilo social: “Noi non ci conosciamo. Non so perché si permette di parlar male di me e pubblicamente. Non sa la mia storia, non sa dove ero. Glielo dico io: ho avuto i sintomi di una influenza domenica scorsa. Terminato il lavoro, mi sono rinchiuso in casa da solo.

Ho chiamato il medico, ho chiamato il numero verde due giorni dopo. Ho seguito le loro istruzioni. Stai a casa, non sarà nulla. Chiama se cambia la situazione. Al quinto giorno ho preso la decisione di presentarmi al triage, ho dovuto insistere per avere un riscontro medico e dopo un’intera giornata è arrivato il responso di positività. Non era l’influenza che mi suggerivano che fosse ma una polmonite con coronavirus.



La mia prudenza – prosegue Pagiaro – mi ha fermato subito, nessuno ha avuto contatti con me nell’ultima settimana. E solo le mie sensazioni mi hanno spinto ad andare al triage nonostante i consigli contrari delle autorità preposte. E ho dovuto insistere per essere visitato. Questa è la mia storia. Per questo mi state sputtanando sui vostri social, coinvolgendo la mia famiglia e la mia azienda. Semplicemente non è corretto. Chiunque mi ha contagiato, sono sicuro lo ha fatto non sapendolo. Il coronavirus funziona così.”

Dopo essersi sottoposto al tampone nel pre-triage allestito all’ospedale terracinese e aver atteso l’esito, Pagiaro è stato trasferito al reparto di Malattie infettive dello Spallanzani, dove si trova ricoverato da venerdì.

Intanto, tutti i punti vendita a gestione diretta, come sottolineato anche sui social, sono rimasti chiusi sia ieri che oggi. I locali frequentati di recenti da Pagiaro saranno sottoposti a una sanificazione straordinaria precauzionale.

Infine, nonostante l’amarezza per i tanti insulti, più o meno diretti, ricevuti, Pagiaro, dal letto dello Spallanzani, conclude così: “Buongiorno Terracina! Grazie a tutti per gli auguri e l’affetto. Dovete essere orgogliosi della vostra solidarietà, perché è stata veramente immensa. Qui va tutto bene, un abbraccio a tutti.”

Da parte della nostra redazione, auguri di pronta guarigione a Paolo Pagiaro.

(Il Faro on line)