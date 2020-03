Ufo in cielo, avvistamenti anche a Centro Giano e Morena (VIDEO)

Roma – Ancora avvistamenti nel cielo: ufo, ovvero oggetti volanti non identificati che sono stati ripresi con il telefonico cellulare e che vi proponiamo nei video di questa pagina.

Dopo la pubblicazione di una foto con relative testimonianze da parte dell’ufologo Massimo Fratini (leggi qui) riguardo a un avvistamento avvenuto all’Infernetto (lungo la via Cristoforo Colombo, vicino Ostia) sono state inviate alla nostra redazione due testimonianze che vi proponiamo in questo articolo. Si tratta di due diversi avvistamenti avvenuti in due parti della città distanti tra loro e in momenti diversi.

La prima ce la propone Marina M. che abita a Centro Giano, un quartiere a ridosso di Acilia lungo la via del Mare. “Lunedì 16 marzo, alle ore 19,46 ho alzato gli occhi al cielo e ho notato una sfera luminosa particolarmente brillante in cielo – racconta – Apparentemente sembrava ferma ma scorgevo lievissimi movimenti a scatti. Ho ingrandito fino a 30 volte l’immagine e mi sono resa conto che invece era molto mobile, di un movimento irregolare. Dopo qualche istante, l’oggetto è improvvisamente scomparso”. Con Marina al momento dell’avvistamento c’era anche la madre.

E’ della stessa sera e coincide con il medesimo orario dell’avvistamento segnalato da Fratini, invece, quello che arriva da Morena, un quartiere disteso tra Anagnina e Tuscolana, vicino il Raccordo Anulare. In questo caso le sfere luminose erano due, filmate dal signor Andrea T. “La sera del 20 marzo, intorno alle ore 19,00 – racconta – ero sul terrazzo a fumare una sigaretta quando ho notato una sfera bianca, molto luminosa, ferma nel cielo. Ho pensato potesse essere Venere ma dopo qualche istante ha iniziato a muoversi a scatti. Avevo come riferimento i tetti e quindi ho potuto avere la conferma che non era un effetto ottico. Poco dopo quella sfera è stata raggiunta da un altro globo luminoso, stavolta pulsante, ora di colore rosso ora verde. Proveniva da Nord e ha avvicinato la sfera bianca. Sono state appaiate tra loro qualche minuto, a una certa distanza. Poi la luce colorata si è mossa nella direzione da dove era arrivata e l’altra, quella bianca, si è spostata come a scendere e ne ho perso il contatto perché è scomparsa dietro i tetti”. L’avvistamento è avvenuto in presenza di un’altra persona come si può sentire anche nel video.

Ovviamente la redazione ha contattato gli autori dei video e ha raccolto le loro testimonianze che sono a disposizione degli esperti.