Un “dolce” ringraziamento per gli operatori dell’Ospedale Riuniti di Anzio 

Anzio – Sono i piccoli gesti a fare la differenza. Nella mattinata di ieri, 21 Marzo 2020, i titolari della Pasticceria Manfredino di Anzio Colonia, hanno indossato mascherina e guanti e si sono recati presso l’Ospedale Riuniti di Anzio per dire “grazie” a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno combattono per noi.

Infatti, hanno donato dei cornetti al personale del presidio ospedaliero. Un piccolo “dolce” gesto di solidarietà in un momento di emergenza, perché nel nostro piccolo tutti possiamo fare qualche cosa per superare insieme questo momento.

“Speriamo in questo modo- racconta Raffaele Manfredino- di omaggiare gli operatori sanitari che tutti in giorni scendono in corsia e danno il loro meglio per garantire assistenza e cure mediche nella nostra cittadina. E’ soltanto una colazione ma spero con il cuore di aver dato loro un motivo in più per affrontare questa lotta con coraggio, sapendo che nelle nostre case stiamo facendo tutti il tifo per loro”.