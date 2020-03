Coronavirus a Nettuno, ad oggi sono in tutto 35 i casi positivi

Nettuno – Il bollettino ufficiale fornito dalla Asl Roma6 registra cinque nuovi casi di Coronavirus a Nettuno incluso il Carabiniere risultato positivo di cui abbiamo dato comunicazione in mattinata (leggi qui). Dodici persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Una misura questa disposta, attualmente, per altri quarantatré casi in città. Sono in tutto 35 i casi di Coronavirus registrati fino ad oggi nel territorio del comune di Nettuno con un decesso. Lo rende noto il Comune di Nettuno.

(Il Faro online)