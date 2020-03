Coronavirus, al Goretti deceduti un uomo di Latina e un anziano di Fondi

Latina – Sale a 10 il bilancio delle vittime del Coronavirus in provincia di Latina. Al Goretti di Latina, infatti, sono deceduti un 54enne di Latina (prima vittima del capoluogo) e un 70enne di Fondi, riconducibile alla festa del centro anziani organizzata per Carnevale che, poi, avrebbe originato il cluster nella città pontina. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina.

Secondo quanto si apprende, l’uomo di Latina era un dipendente dell’Inps, con tre figli piccoli. Per lui e per la sua famiglia tantissimi i messaggi di cordoglio e solidarietà.

Anche da parte della nostra redazione, le nostre più sentite condoglianze alle famiglie.

(Il Faro on line)