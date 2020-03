Coronavirus, arrivano le mascherine made in Gaeta

Gaeta – Il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, continua la sua personale battaglia per la salvaguardia dei suoi concittadini. Dopo aver chiuso le “frontiere” (leggi qui) e aver ricevuto il diniego da parte dell’Asl ad acquistare e distribuire tamponi per mitigare il più possibile il dilagare dell’emergenza Coronavirus, il Primo cittadino non si arrende.

La sua battaglia, infatti, stavolta prende la forma di una mascherina made in Gaeta, come riporta lo stesso marchio riportato sopra le stesse. L’annuncio è arrivato ieri, sui suoi profili social, dove il Primo cittadino ha fatto sapere: “Sono particolarmente emozionato. Voglio condividere con voi una bellissima notizia a dimostrazione che le nuvole non possono arrestare il sole che è in ognuno di noi! Qualche giorno fa, ho lanciato un invito/appello: costruiamo insieme una rete di persone di buona volontà, piccoli e medi artigiani, volontari, giovani ed adulti, casalinghe e tutti coloro che sono capaci di produrre mascherine di protezione individuale che poi il Comune di Gaeta provvederà a distribuire gratuitamente a tutti coloro che ne hanno bisogno. Ebbene, se Mitrano chiama, il cuore di Gaeta risponde!”

E ancora: “Un grande cuore che batte forte e che conferma quel senso di comunità e di appartenenza che emerge in questo momento di difficoltà! Dopo neanche un giorno – sottolinea infatti il Sindaco – abbiamo già ricevuto l’adesione di due Empori gaetani “Filitalia” e “Svago” che ringrazio infinitamente attraverso i titolari delle rispettive aziende Antonella Spinello e Luigi Passeggio, per la loro generosità e sensibilità, entro i prossimi giorni ci sarà la distribuzione delle prime 1000 mascherine.”

Mitrano annuncia il progetto “Ripartiamo con i nostri artigiani”

Non solo mascherine, però. Mitrano si prepara allo sprint e annuncia una seconda novità: il Comune di Gaeta e l’associazione “Abbelliamo Gaeta” (di cui il Sindaco ringrazia la dinamicità e lo spirito di iniziativa il suo presidente, il consigliere di minoranza Gennaro Romanelli) annuncia il progetto “Ripartiamo con i nostri artigiani”, ovvero un’iniziativa finalizzato a mettere insieme le imprese locali, gli artigiani e tutte quelle persone in grado di produrre mascherine in TNT (tessuto non tessuto) per far fronte alla crescente richiesta. Creiamo così una grande sartoria che da Gaeta abbracci tutto il Golfo. Insomma, una rete di piccoli artigiani del territorio e di volontari che vorranno dedicarvi il loro tempo.

Sarà il Comune di Gaeta a sostenere tutti i costi di approvvigionamento delle materie prime, di confezionamento e distribuzione delle mascherine. A coordinare il progetto, invece, sarà l’imprenditrice formiana Paola Scarpellino che avrà il compito di supportare la filiera del processo produttivo.

“È dall’artigianato italiano, per troppo tempo messo ai margini se non addirittura in ginocchio da una economia sempre più globale, che oggi, ancora una volta, riparte il nostro Paese infondendo speranza e forza in tutti noi. Da Gaeta – conclude Mitrano – parte un segnale forte e chiaro: ripartiamo dalle “piccole grandi cose”.”

(Il Faro on line)