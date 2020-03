Coronavirus e Paralimpiadi, Pancalli: “La salute degli atleti va tutelata, condivido la decisione dell’IPC”

Roma - Per salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti i quali stanno lavorando al contenimento di COVID-19, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato lo scorso 22 marzo che valuterà l'attuale situazione sanitaria globale e il suo impatto sui Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, ragionando anche su un possibile rinvio dei Giochi in programma in Giappone la prossima estate.

A seguito dell'annuncio si è espresso il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons, il quale ha dichiarato quanto segue:

"L'IPC e ne sono certo, l'intero movimento paralimpico, sostiene pienamente la decisione del CIO di esaminare gli scenari potenziali relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, compreso il rinvio. La vita umana - prosegue Parsons - è molto più importante di qualsiasi altra cosa e attualmente è fondamentale che tutti, compresi gli atleti, restino a casa per aiutare a prevenire l'ulteriore diffusione di questa orribile virus che sta colpendo la comunità globale. In relazione ai Giochi, la salute e il benessere di ogni singola persona presente è la priorità numero uno e prendere questa decisione è assolutamente la cosa giusta da fare, considerando la situazione senza precedenti che attualmente stiamo affrontando. Le prossime quattro settimane forniranno tempo per analizzare se la situazione sanitaria globale migliora, offrendo allo stesso tempo la possibilità per esaminare diversi scenari, qualora le date dei Giochi dovessero essere cambiate. Come potrete immaginare - conclude il Presidente dell’IPC - cambiare potenzialmente le date dei Giochi Olimpici e Paralimpici è un'enorme sfida logistica e l'IPC supporterà il CIO in ogni fase del processo".

Il presidente del Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancalli, commenta le dichiarazioni di Parsons su Twitter

“La decisione dell’IPC di supportare il CIO e di prendere in considerazione il possibile posticipo delle Paralimpiadi è pienamente condivisibile. La salute e la sicurezza debbono essere la priorità anche nello sport”.

(Il Faro on line)(fonte@comitatoitalianoparalimpico)