Coronavirus, spesa e farmaci a domicilio con la Croce Rossa

Roma – Sei un soggetto a rischio? Come Croce Rossa siamo pronti per aiutare anziani soli o persone fragili portando la spesa o i farmaci a domicilio.

“Il tempo della gentilezza è ora”, così recita l’annuncio della Croce Rossa Italiana, che accompagna le indicazioni dei giorni e gli orari in cui cittadini che ne abbiano davvero bisogno, possono usufruire di questo generoso servizio.

Basta chiamare il numero verde 800.065510 nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e prenotarsi per andare a ritirare la spesa al supermercato e i farmaci. “Nei nostri supermercati – testimonia Luca Capobianco (Todis) – cerchiamo di collaborare il più possibile con questo prezioso sevizio svolto dai volontari della CRI. Abbiamo creato per questo una corsia preferenziale, al fine di velocizzare il ritiro della spesa che viene prenotata dai clienti tramite il nostro sistema di acquisto online”.

Ad oggi 7000 volontari della CRI operano a Roma e 14.000 in tutto il Lazio, questi i numeri straordinari forniti oggi dal TGR Lazio (Rai3) degli operatori che, oltre ai servizi già noti, hanno avuto anche l’idea di recuperare dai magazzini e dalle attività quali bar e ristoranti al momento chiusi, gli alimenti in scadenza per distribuirli alle famiglie in difficoltà economica.

Sul sito della Croce Rossa è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate e naturalmente le indicazioni per chi volesse rendersi utile in questo difficile periodo, per diventare volontari temporanei. L’indirizzo del sito è: www.cri.it.