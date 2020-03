Insieme con i disabili: “Trasporto gratuito col pulmino con pedana a chi è in difficoltà”

Fiumicino – Se è vero che il coronavirus ha stravolto le vite della famiglie, lo ha fatto ancor più nei confronti di chi vive una malattia o una condizione di disabilità o di disagio, Alcuni servizi domiciliari si sono fermati, anche altri punti di assistenza diurna hanno bloccato le proprie attività. Non tutti, per la verità, ma c‘è bisogno di chi trasporti le persone più deboli da casa a destinazione.

Un problema nel problema, di difficile soluzione. Ecco perché l’associazione Insieme con i disabili ha deciso di mettere a disposizione il proprio pulmino, attrezzato con pedana, per coloro che ne avessero la necessità.

“Riteniamo giusto fare di tutto per darci una mano l’un l’altro – spiega il presidente dell’associazione, Mauro Stasio – Conosciamo bene i problemi che vino le famiglie quando si trovano di fronte a periodi come questo. E abbiamo deciso, con tutto il cuore, di metterci a disposizione della collettività”.

Per richiedere il pulmino con pedana, si può chiamare il numero 329 70 37 153, senza vincoli di orario, e mettersi d’accordo in base alle disponibilità.