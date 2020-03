Previsioni Meteo Italia

Quella che si prospetta a iniziare da lunedì sarà con ogni probabilità l’irruzione di aria fredda più intensa dell’intera stagione e il fatto che arrivi proprio in corrispondenza dell’equinozio di primavera è emblematico a conferma di un’anomalia che non intende minimamente fare marcia indietro. Tant’è che nei prossimi giorni avremo a che fare con temperature di gran lunga sotto le medie del periodo, venti forti che acuiranno la sensazione di freddo e precipitazioni nevose che non interesseranno solo montagne e colline ma anche i settori di pianura e a tratti l’entroterra delle coste del medio Adriatico. Durerà alcuni giorni, probabilmente non ne usciremo prima di vene dì. Vediamo intanto nelle linee generali cosa dovremo aspettarci fino a mercoledì rimandandovi per i dettagli alla nostra pagina interna del meteo italia.

Meteo lunedì: Nord Nubi irregolari tra Nordovest, Lombardia ed Emilia Romagna ma con scarsa probabilità di fenomeni, maggiori schiarite sul Triveneto. Centro irregolarmente nuvoloso sul versante adriatico con qualche breve e localizzato fenomeno, nevoso fino a 400m, qualche nube anche in Sardegna. Ampie aperture sui settori tirrenici salvo locali addensamenti e isolati fenomeni sul basso Lazio. Sud instabile tra Sicilia e Calabria con piogge e temporali, locali fenomeni sul Salento. Nubi sparse e ampie schiarite altrove. Temperature in sensibile calo ovunque. Venti forti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Meteo martedì: Nord qualche addensamento sul basso piemonte con locali isolate nevicate fino a bassa quota, nubi sparse e ampie schiarite altrove. Centro irregolarmente nuvoloso lungo l’Adriatico e in Appennino con nevicate sparse fino a bassa quota, localmente anche in piano. Maggiori aperture lungo le regioni tirreniche e in Sardegna. Sud generalmente instabile con piogge sparse e nevicate fino a bassa quota tra Molise, nord Puglia, Campania e Basilicata, a quote di collina o montagna altrove. Temperature in ulteriore calo. Venti tesi settentrionali. Mari molto mossi.

Meteo mercoledì: Nord deboli nevicate sui settori alpini e prealpini centro occidentali, nubi sparse e schiarite altrove. Qualche fiocco sulla Romagna. Centro Ancora instabile su Appennino e Adriatico con neve fino a bassa quota, piogge e nevicate fino a quote collinari anche in Sardegna. Maggiori aperture lungo l’area tirrenica. Sud. Generalmente instabile tra Sicilia e Calabria con piogge e temporali anche intensi e neve in Calabria fino a quote collinari. Peggiora altrove con pioggia e neve. Temperature in graduale aumento al Sud, stabili altrove. Venti tra NE e SE, forti al Sud. Mari molto mossi, agitati i bacini meridionali.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio: Freddo in progressiva entrata, tempo spesso ventoso con isolata instabilità

LUNEDI’: irrompe l’aria fredda russa anche sulle regioni del versante tirrenico. Sulla Toscana temporanei addensamenti entro pomeriggio sui settori appenninici sud-orientali, isolato e debole nevischio sui versanti orientali dei rilievi aretini; soleggiato altrove. Sull’Umbria debole stau appenninico tra notte e mattino con locale nevischio sui rilievi orientali (Sibillini-Norcia), addensamenti nuvolosi anche sulle colline orientali, poche nubi a Ovest. Sul Lazio entro il primo mattino insiste della nuvolosità sulla provincia di Latina associata a residue deboli piogge sulle coste in rapido assorbimento; nel pomeriggio/sera locale instabilità sui Monti Lepini/Ausoni, nevosa oltre i 700/800m, deboli e isolati fenomeni anche sui crinali del frusinate. Venti tra moderati e forti di Grecale, con raffiche forti o molto forti su coste e Arcipelago toscano (anche sopra gli 80 km/h). Mari mossi sotto costa, molto mossi o agitati al largo. Previsione comunque da confermare, seguite gli aggiornamenti.

Commento del Previsore Lazio

Da domenica notte situazione in rapido peggioramento per l’afflusso di aria più fredda di origine siberiana che determinerà, inizialmente, solo del nevischio sull’appennino umbro entro la sera di lunedì. Martedì, lo stau sull’appennino si strutturerà in maniera più incisiva, specie dalla sera preludio di un mercoledì con nevicate su tutta l’Umbria orientale. Segnaliamo anche delle possibili estese gelate nel mattino del 25 marzo. Dalla notte del 25/primo mattino del 26, un flusso umido tirrenico risalirà verso Nord determinando deboli nevicate collinari sul medio-alto versante tirrenico (Umbria, viterbese e bassa Toscana). Attenzione ai forti venti di Grecale sui settori esposti.