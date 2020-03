Ostia, rapinano auto con mascherina sul volto e pistola in pugno

Ostia – Con mascherine sanitarie sul volto e armati di pistola hanno rapinato un’auto a una donna ieri pomeriggio.

È accaduto in via della Martinica. I tre uomini, hanno fermato un’auto con a bordo una donna cinese di 49 anni e dopo averla minacciata si sono fatti consegnare l’auto e sono fuggiti via.

Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i poliziotti del commissariato di Ostia che indagano sull’accaduto.