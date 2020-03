Ponza, il sindaco Ferraiuolo replica al dottor Vitiello

Ponza – “Non comprendo a che titolo avrei dovuto intervenire per mantenerlo in servizio avendo il dottor Vitiello un rapporto di lavoro in essere con l’Ausl per effetto di una convenzione con la stessa stipulato, al netto del fatto che le norme sul pensionamento sono stringenti e non permettono qualsivoglia dilazione.” Sono queste le parole del sindaco di Ponza, Francesco Ferraiuolo, che ha deciso di replicare a quanto affermato nei giorni scorsi dal dottor Biagio Vitiello, medico di base isolano che nonostante il potenziamento avrebbe voluto continuare ad aiutare la sua comunità ad affrontare l’emergenza Coronavirus (leggi qui).

E ancora il Primo cittadino di Ponza fa sapere: “È stata la stessa Ausl ad emettere il decreto di pensionamento per il raggiungimento del settantesimo anno di età, regolarmente notificato al dottor Vitiello. Circa la ventilata possibilità di intervenire con un mio provvedimento, debbo precisare che il Sindaco interviene con ordinanza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) – provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica.

L’emanazione dell’ordinanza richiede, pertanto, come specificato anche dal Consiglio di Stato con sentenza del 13 ottobre 2003 n. 6168, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria. Cioè deve sussistere un pericolo concreto di danno imminente tale da non permettere il differimento dell’intervento in altra data nonché l’oggettiva impossibilità dell’ente a provvedere all’urgenza con i mezzi ordinari previsti dal nostro ordinamento.

Ne consegue – prosegue il Sindaco – che l’intervento del Sindaco è previsto per altra casistica, difficilmente configurabile nella richiesta avanzata dal Vitiello, come mi è stato confermato anche da un legale del Comune a cui lo scrivente si è rivolto per puro scrupolo.”

Il Sindaco: “A Ponza non vi è alcuna carenza circa il servizio di medicina generale”

Poi il sindaco fa chiarezza anche su un secondo aspetto chiamato in causa dal dottor Vitiello nel suo sfogo social: il rischio di una carenza strutturale per quanto riguarda il servizio di medicina generale a Ponza.

“Al momento – sottolinea, infatti-, non vi è nessuna carenza circa il servizio di medicina generale sull’isola tale da configurare un vulnus nell’assistenza medica poiché mi risulta che sono già operanti due MMG (il dottor Isidoro Feola e il dottor Daniele Caico) a cui si aggiunge il dottor Aldo Feola di Ponza, che mi ha comunicato, già da tempo, l’apertura dello studio in Via Dante a partire dal 24 marzo 2020, in quanto convenzionato con il SSN avendo vinto nella scorsa primavera un bando regionale per le zone carenti nel distretto 5 della nostra Asl, in cui è ricompresa Ponza; lo studio del predetto professionista sarà aperto ai suoi assistiti dal martedì al venerdì, dovendo egli il lunedì recarsi a Ventotene sprovvista del medico di medicina generale (com’è noto, il sabato e la domenica gli studi dei MMG sono chiusi e i cittadini possono rivolgersi alla guardia medica).

Pertanto, con la presenza di 3 medici di medicina generale sull’isola non vi è alcuna situazione di carenza o emergenza che possa giustificare, qualora possibile, un qualsivoglia provvedimento di trattenimento in servizio del dottor Biagio Vitiello. Aggiungo, per completezza, che tutto questo è stato riferito per le vie brevi al dottor Biagio Vitiello dal vicesindaco e stupisce la sua pubblica doglianza nei miei confronti.

Tuttavia – conclude il Sindaco -, nulla impedisce al dottor Vitiello da pensionato, così dotato di filantropia, di mettere la sua scienza medica a disposizione della cittadinanza. Tutto ciò detto al fine di stabilire la chiarezza, con gli auguri di buon compleanno, mi congratulo con il dottor Biagio Vitiello per il raggiungimento del traguardo pensionistico dopo anni di servizio reso alla comunità dell’isola di Ponza quale medico di medicina generale e fiduciario della sanità marittima esprimendogli a nome dell’Amministrazione che rappresento, i più vivi ringraziamenti.”

(Il Faro on line)