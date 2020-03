Regione Lazio, Di Bernardino: “Nazionalizzazione Alitalia, proposta importante per l’occupazione”

Regione Lazio – “Come Regione Lazio abbiamo partecipato questa mattina al tavolo indetto dal Ministro Patuanelli sul futuro di Alitalia, alla presenza anche dei Ministri Catalfo e De Micheli, del Comune di Fiumicino e delle Organizzazioni sindacali.

In merito alla proposta di procedere alla nazionalizzazione della compagnia aerea, riteniamo che questa sia una soluzione indubbiamente importante non solo perché cade in una fase particolare ma anche perché, come impianto strategico, è capace di assicurare un futuro solido all’azienda.

Crediamo che la soluzione debba essere ulteriormente approfondita con il relativo piano industriale, con la definizione del perimetro esatto della nuova compagnia, della salvaguardia dei posti di lavoro e della più generale riforma del trasporto aereo.

Come regione nella quale vive la quasi totalità dei dipendenti riteniamo positivo il percorso proposto e confidiamo che questo possa comunque avvenire nell’ottica di salvaguardare l’occupazione, favorire lo sviluppo e dare continuità all’azienda”.

Così in una nota Claudio Di Berardino assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio.

(Il Faro online)