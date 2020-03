I prodotti skincare della linea Sephora Collection

Sephora Collection è una gamma comprendete prodotti da bagno, trattamenti, make-up, accessori e profumi. Scopriamo i prodotti per la cura del viso, formulati con il 93-96% di ingredienti di origine naturale.

I prodotti per la detergenza viso

Il Detergente Opacizzante purificante e levigante viso (9,90) contenente argilla bianca e aloe vera, opacizza e purifica la pelle lasciandola morbida, lenita e luminosa.

Il Gel Detergente Pelle Pulita deterge e tonifica (9,90) formulato con un estratto di aloe vera, deterge, strucca, tonifica e lenisce la pelle mantenendola idratata.

Il Gel Micellare Struccante Ultra Delicato Strucca + Rinfresca (14,90) dalla texture in gel, contiene acqua di fiordaliso di origine naturale che rimuove delicatamente il trucco, lasciando la pelle morbida e lenita.

I prodotti per l’esfoliazione

Il Gommage Illuminante Viso Esfolia + Leviga (9,90) contiene sabbia vulcanica e olio di marula, che esfoliano e levigano la pelle liberandola dalle cellule morte, e rendono l’incarnato più pulito e luminoso. I Dischetti peeling illuminanti (14,90) contengono acido glicolico e peptidi naturali che esfoliano e levigano la pelle, rimuovendo residui di make-up e pelle morta, e rendendo la pelle morbida, purificata e luminosa.

Le maschere

La Maschera peel-off punti neri viso (10,90) all’ acido glicolico e all’ aloe vera, riduce il numero di punti neri e leviga la grana della pelle purificandola ed opacizzandola.

La Maschera all’argilla purificante (13,90) contiene zinco e argilla bianca che purificano ed opacizzano la pelle, assorbendo il sebo in eccesso e liberando i pori dalle impurità. La Maschera da notte illuminante (13,90) contenente acido glicolico e acido ialuronico, leviga la grana cutanea durante la notte, donando un incarnato luminoso e idratato al risveglio.

Il siero

Il Super siero luminosità + tensore viso (19,90), perfetto anche come base per il make-up, contiene la vitamina C ed E e peptidi naturali che donano luminosità e tonificano la pelle, che appare più elastica e levigata.

Le creme viso ed il contorno occhi

La Super Idratante Giorno (14,90) è una crema idratante viso da giorno arricchita con acido ialuronico e vitamine C ed E, che donano luminosità e proteggono la pelle dalle aggressioni esterne. La Super idratante Opacizzante ed Idratante Viso (13,90) è perfetta per le pelli miste e grasse poiché contiene acido ialuronico naturale ed una polvere opacizzante, che aiutano ad opacizzare la pelle e regolare l’eccesso di sebo.

La Crema giorno effetto tensore (13,90) è una crema viso che combatte le rughe e migliora la compattezza della pelle rendendola luminosa, tonica e morbida. La Crema Riconfortante Viso Idratante e Nutritiva (14,90) contenente l’olio di avocado, di marula e di rosa mosqueta, nutre e dà sollievo alle pelli secche e spente.

La Crema Notte Effetto Tensore + Rivitalizzante (19,90) a base di acidi della frutta e peptidi naturali, nutre, protegge ed ammorbidisce la pelle senza creare un effetto grasso.



La Crema occhi illuminante (14,90) è un prodotto idratante e defaticante per il contorno occhi, formulato con acido ialuronico e caffeina, che idratano la zona e riducono la visibilità di occhiaie, borse e segni dell’età.

(Il Faro Online)