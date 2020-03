A Civitavecchia arriva la rete in fibra ottica di WindTre

Civitavecchia – La rivoluzione digitale di WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, raggiunge due importanti località del Centro Italia. I cittadini di Fabriano e Civitavecchia possono ora accedere per la prima volta alla connettività ultraveloce in fibra ottica, che raggiungerà le abitazioni, le scuole e le aziende del territorio grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home di Open Fiber.

A Fabriano, importante polo industriale per la produzione di carta ed elettrodomestici, WindTre rende dunque disponibile un’infrastruttura che consente di supportare i servizi digitali più evoluti per le famiglie e le imprese, grazie ad un’elevata velocità di connessione che permette di navigare fino a 1 gigabit al secondo.

WindTre continua ad ampliare la copertura in fibra ottica ad alta velocita anche nel Lazio, estendendo i propri servizi a Civitavecchia, città portuale tra le più importanti della Ppnisola e secondo scalo portuale europeo per numero di passeggeri in transito. La linea ultraveloce di WindTre è attivabile con la nuova soluzione “Super Fibra” che prevede navigazione illimitata in fibra Ftth fino a 1 gigabit, un modem Wi-Fi per connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e giga illimitati da smartphone.

(Il Faro online)