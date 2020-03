Ansia e solitudine ai tempi del Coronavirus: per la provincia di Latina arriva la consulenza psicologica gratuita

Latina e provincia – Bisogna stare a casa, evitare i contatti con le altre persone il più possibile. Ma non sempre è facile, non sempre è facile “raggirare” il comprensibile stato d’ansia e solitudine che ci avvolge durante quest’emergenza sanitaria.

Consapevole di ciò, il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Latina ha deciso di mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per aiutare chi è in difficoltà nel fronteggiare questo momento, proponendo un servizio di consulenza psicologica gratuita, al fine di poter affrontare al meglio le proprie reazioni emotive e aiutandole, qualora ce ne fosse bisogno, nella loro corretta gestione.

Il servizio, come già detto, sarà gratuito e sarà rivolto a tutta la popolazione, con particolare riferimento a persone sole o in isolamento.

Come usufruire del servizio

Ma come usufruire del servizio? Per farlo si può contattare Centro di salute mentale di appartenenza, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9.30-12.30. Risponderà un operatore che prenderà nota del nominativo, del motivo della chiamata e del recapito telefonico. Successivamente, si verrà ricontattati in giornata o entro 24 ore, dallo psicologo dedicato al servizio di consulenza telefonica.

Sanitari in prima linea

Non solo. La Asl pontina ha deciso di creare un progetto interamente dedicato al supporto psicologico dei sanitari in prima linea in questa lotta al Coronavirus.

Il progetto dà la possibilità di effettuare colloqui telefonici (ma anche di persona) con uno psicologo da parte di coloro che, mai come in questo periodo, sono sottoposti a condizioni lavorative e psicologiche particolarmente impegnative. È prevista anche la possibilità di una consulenza psichiatrica nel caso se ne ravveda la necessità.

Vicini malgrado la distanza

Infine, la Asl di Latina ha pensato di creare un progetto appositamente dedicato agli utenti con problematiche mentali, considerando che la distanza che serve a tenere lontano il pericolo di contagio ha, al contempo, modificato tutte le modalità di presa in cure rivolte nei confronti di queste persone.

Il progetto, denominato “Vicini malgrado la distanza” , è finalizzato a garantire il necessario supporto agli

utenti e ai loro famigliari, oltre al monitoraggio della loro situazione clinica. Per loro, fatte salve la situazioni di

urgenza e indifferibili, è prevista una modalità di contatto periodica proattiva o su eventuale richiesta degli

utenti, per mezzo telefonico o mail.

Tutti i numeri utili

Infine, ricordiamo che tutti i progetti sono attivi a partire da ieri, lunedì 23 marzo. Mentre, di seguito, riportiamo tutti i numeri dei vari Csm e dell’Asl di Latina:

– Aprilia 06-92863451

– Cisterna 06-96025092

– Latina 0773-6556826/6556505

– Sabaudia 0773-520891

– Sezze 0773-801096

– Priverno 0773-910752

– Terracina 0773708931

– Fondi 0771-505290

– Formia 0771-779414.

