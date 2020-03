Coronavirus a Fiumicino, Azzolini: “Massimo sostegno ai nostri concittadini”

Fiumicino – “Come circolo locale di Energie per l’Italia, vogliamo esprimere il nostro massimo sostegno ai nostri concittadini, che si sono visti ridurre al minimo la libertà personale, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 in tutta Italia”. Lo comunica in una nota il Presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini.

“Coscienti che la situazione – continua Azzolini -, oltre ad essere eccezionale, sarà anche abbastanza lunga e che la ‘ripresa’ del tessuto economico-sociale sarà ancora più difficile, diamo il nostro pieno sostegno all’Amministrazione tutta (senza colore politico né tantomeno personalismi) che sta gestendo e che dovrà far fronte a tantissime difficoltà nel breve-medio periodo”.

“Ci mettiamo a disposizione di tutti (cittadini, lavoratori, operatori sanitari, operatori ecologici, amministratori, etc.) per qualsiasi informazione e/o richiesta possa da noi essere espletata e consigliamo a chi ci amministra, di evitare inutili discussioni, ma di collaborare unitariamente per il bene di tutta la comunità, senza cercare consenso mediatico in questo periodo storico (evitando inutili e pretestuose polemiche), ma lavorando per il bene comune. Ci sarà il tempo per ricominciare a discutere e a fare il tifo per lo schieramento di turno”.

“Ribadiamo – conclude il Presidente – quanto ormai chiaro a tutti (o almeno lo speriamo), per ridurre il rischio di contagio ed aiutare i nostri sanitari, restate in casa, uscite il meno possibile e solo per esigenze vitali”.

(Il Faro online)