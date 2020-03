Coronavirus, Bruni: “Sono quattro in tutto i casi positivi in Vaticano”

Città del Vaticano – “Allo stato attuale sono quattro i casi di positività al coronavirus riscontrati: oltre al primo di cui si è data precedentemente notizia (leggi qui), si tratta di un dipendente dell’Ufficio Merci e di due dipendenti dei Musei Vaticani”.

Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Le quattro persone – ha specificato il portavoce vaticano – erano state poste in isolamento in via cautelativa prima che risultassero positive al test e il loro isolamento dura ormai da oltre 14 giorni; attualmente sono in cura in strutture ospedaliere italiane o presso la propria abitazione”.

Inoltre, la Santa Sede, facendo seguito alle disposizioni emanate l’11 marzo e allo scopo di evitare l’ulteriore diffusione del Covid-19, ha stabilito che i Dicasteri e gli Enti ad essa collegati non sospendano la propria attività.

Ai responsabili dei Dicasteri è affidato il compito di continuare ad assicurare i servizi essenziali alla Chiesa Universale predisponendo contingenti minimi di personale in ufficio e incentivando per quanto possibile il lavoro da remoto, in modo da limitare gli spostamenti dei dipendenti e al contempo garantire l’esercizio del ministero petrino.

In caso di contatto di dipendenti della Santa Sede o cittadini dello Stato della Città del Vaticano con il coronavirus, la Direzione Sanità e Igiene ha predisposto un protocollo per la comunicazione tempestiva dei casi alle autorità sanitarie del luogo di residenza e a quelle dello Stato della Città del Vaticano.

(Il Faro online) – Foto © Vatican Media