Covid-19, Conte: “Multe fino a 3mila euro per chi non rispetta le norme”. Ecco il nuovo decreto

Roma – Approvato dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto. Ad annunciarlo il premier Giuseppe Conte. “Un decreto che riordina le misure di questa fase“, spiega il presidente del Consiglio al termine del Cdm nel corso di una conferenza stampa virtuale a Palazzo Chigi.

La multa per chi viola le regole anti-contagio salirà “da un minimo di 400 fino a 3000 euro”, annuncia il premier. Nel caso di violazione delle regole previste per l’emergenza coronavirus “non c’è il fermo amministrativo” per le automobili, precisa il premier.

Non solo. “Il nostro assetto non prevedeva un’emergenza di questo tipo. Con questo decreto legge abbiamo regolamentato più puntualmente e in modo più trasparente i rapporti tra l’attività del governo e del Parlamento. Prevediamo che ogni iniziativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che io vada a riferire ogni 15 giorni”. Poi la precisazione: “Nessuna proroga dell’emergenza al 31 luglio: è solo spazio teorico, ma ho fiducia finisca prima”.

Inoltre, prosegue il premier, “abbiamo regolamentato in modo lineare i rapporti tra gli interventi del Governo e le Regioni”. “Lasciamo che i presidenti delle Regioni o delle Province autonome possano adottare, nell’ambito dello loro competenze, anche provvedimenti e misure restrittive se, del caso, anche più severe” ma “rimane la funzione di coordinamento e di omogeneità su tutto il territorio nazionale assicurata dal governo”.

“La stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste norme: questo ci deve rendere particolarmente orgogliosi”, sottolinea Conte. “E’ una prova durissima. In queste giornate costretti a stare a casa avremo più tempo per riflettere sulla nostra vita – aggiunge -. E ne trarremo insegnamento”.

Fraccaro: “Introdotte sanzioni in caso di violazione delle norme”

“Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto urgente per continuare a contrastare il Coronavirus – ha scritto su Facebook il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro – È di vitale importanza rispettare le regole affinché si possa arginare il contagio e porre fine all’emergenza. Per questo abbiamo introdotto delle sanzioni nel caso di violazione delle norme: una misura rigorosa e necessaria perché la priorità è tutelare la salute di tutti i cittadini”.

“Il Paese sta attraversando una fase estremamente critica che per essere superata al più presto – aggiunge – richiede grandi sacrifici. Chi non osserva le disposizioni introdotte rischia di renderli vani e noi non possiamo permettere che ciò avvenga. Gli imprenditori, i lavoratori, le famiglie stanno fronteggiando ogni giorno la crisi del Coronavirus e il Governo ha messo in campo tutti gli strumenti per supportarli, ma c’è bisogno della responsabilità di ogni singolo cittadino. Lo dobbiamo a chi combatte questa guerra in trincea, dalla sanità alle forze dell’ordine, dai servizi essenziali all’Esercito. È per rispetto nei confronti del loro straordinario impegno che servono misure atte a garantire la stretta osservanza delle norme”.

“Il Governo sta lavorando costantemente per fornire i rinforzi a chi è in prima linea a partire dai dispositivi di protezione individuale come le mascherine che inizieremo a produrre in Italia, mentre dall’estero ne arrivano a milioni ogni giorno. La disponibilità della terapia intensiva è aumentata del 64% e i posti letto sono quadruplicati. Il sistema-Paese sta reagendo con grande forza e spirito di squadra, noi continueremo a fare tutto ciò che è necessario per superare la crisi sanitaria, sociale ed economica e far ripartire l’Italia. Con il contributo di tutti ce la faremo. Restiamo a casa per restare uniti“, conclude Fraccaro.

