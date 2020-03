Coronavirus, stop alle restrizioni a Wuhan e nell’Hubei

Pechino – Verrà revocata il prossimo 8 aprile la quarantena di massa alla quale è stata sottoposta la città di Wuhan, epicentro della diffusione del coronavirus nella provincia di Hubei, nella Cina centrale. E’ quanto si legge sul sito del governo provinciale, dove si spiega che sarà possibile entrare e uscire da Wuhan.

Le restrizioni in entrata e in uscita saranno invece revocate a partire da domani per la provincia di Hubei. Oggi la commissione sanitaria, ha riferito di un nuovo caso di coronavirus, il primo in sei giorni.

La Cina ha registrato 74 nuovi casi di Covid-19 importati oggi, portando a 427 il totale. La maggior parte dei nuovi casi registrati in Cina in persone provenienti dall’estero, ovvero 31, è stata registrata a Pechino.

Proprio per questo, a partire da domani, tutti coloro che arriveranno a Pechino dall’estero verranno sottoposti a test per il Covid-19 e sottoposti alla quarantena. Lo riporta il Beijing Daily, precisando che queste operazioni saranno pagate dalle stesse persone che arriveranno nella capitale cinese.

(Il Faro online)