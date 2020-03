Covid-19, a Civitavecchia stop alle rette degli asili nido

Civitavecchia – Si comunica che, nell’ambito delle indicazioni dettate dai Dpcm circa la sospensione delle attività didattiche e in virtù dell’art. 48 del decreto legge del 17/03/2020 “Cura Italia”, l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha deciso:

1.

– di sospendere i pagamenti delle rette a tutti gli utenti dei servizi per la prima infanzia comunali e convenzionati a partire dal mese di aprile, stante l’interruzione dei servizi a domanda individuale;

– che agli utenti degli asili nido comunali e convenzionati che abbiano già effettuato il pagamento della mensilità di marzo, non appena sarà riavviato il servizio, verrà riconosciuto come già pagato il primo mese di fruizione completa del servizio stesso;

2. di proporre alle strutture per la prima infanzia private convenzionate, per il periodo di sospensione delle attività didattiche, la realizzazione di un progetto con il quale, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, si preveda di fornire prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

I titolari delle strutture per la prima infanzia private convenzionate, qualora interessate, potranno presentare istanza entro le ore 12 del 26/03/2020, tramite pec del Comune di Civitavecchia comune.civitavecchia@legalmail.it.

(Il Faro online)