Covid-19, a Fiumicino l’Assobalneari dona vaschette per confezionare il cibo per i più bisognosi

Fiumicino – “Sono in tante le persone e le realtà che si stanno mettendo a disposizione in questo momento di crisi che riguarda tutte e tutti, ma che inevitabilmente colpisce le fasce più deboli della popolazione”. Lo dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Anna Maria Anselmi.

“Tra questi – spiega Anselmi – l’Assobalneari ha risposto al nostro appello per il reperimento di vaschette per confezionare il cibo da destinare alle persone e alle famiglie più in difficoltà. Proprio oggi, siamo andati a prelevare le vaschette monouso presso lo stabilimento Eco del mare che ha fatto da punto di raccolta”.

“Tramite il Comune, le vaschette saranno consegnate alla Misericordia – sottolinea l’assessora – che sta curando questo aspetto dell’assistenza messa in campo durante l’emergenza e che è una delle associazioni che stanno collaborando con il Comune in questa fase”.

“Voglio ringraziare di cuore l’Assobalneari che si è messa a disposizione anche per altre forme di aiuto che dovessero rendersi necessarie – conclude Anselmi -. Una grande realtà del nostro territorio che si dimostra solidale con la cittadinanza nel momento della crisi merita tutto il nostro plauso”.

(Il Faro online)