Covid-19, l’iniziativa della Confederazione Italiana Archeologi: #CIAndremo. Visita i siti

#CIAndremo, così si chiama l’iniziativa promossa dalla Confederazione Italiana Archeologi (Cia) per portare in Europa e nel mondo le bellezze archeologiche italiane, in questo periodo di emergenza da Covid-19, e ideata per aderire alla campagna istituzionale #iorestoacasa.

Iniziato l’11 marzo con una visita virtuale di Milano, questo tour si sta svolgendo in tutta Italia grazie al lavoro degli archeologi della CIA che, raccontando con brevi filmati fotografici i propri luoghi del cuore, divulgano l’archeologia italiana.

In questo momento di difficoltà, il settore culturale sta risentendo in modo serio del blocco degli spostamenti, necessario per arginare il propagarsi del virus, e quindi gli archeologi italiani si sono attrezzati per il futuro portando la propria esperienza lavorativa, attraverso la rete e i social media, nelle più importanti communities archeologiche e culturali europee e mondiali.

Grazie a questa iniziativa gli archeologi della CIA intendono invogliare e contribuire al ritorno dei molti turisti che affollano i nostri musei, dai più grandi, come il MANN di Napoli, ai più piccoli e meno conosciuti. I brevi filmati che la CIA sta producendo quotidianamente, stanno avendo moltissimo riscontro sui social e in poche ore rimbalzano con migliaia di visualizzazioni e persone raggiunte.

Il viaggio virtuale promosso degli archeologi si arricchisce ogni giorno. Palestrina, Tarquinia, Cerveteri, Anzio, Fondi, e via via i tanti siti archeologici presenti in Italia, con un’attenzione maggiore per le località meno note, dove ‘CIAndremo’ con maggiore consapevolezza della bellezza del nostro Paese.

I nuovi tour saranno inseriti di volta in volta sul canale youtube della CIA:

Questi gli indirizzi per visualizzare i siti finora pubblicati:

Palestrina

Napoli MANN

Padova

Soncino

Palestrina

Ghiaccio Forte

Genova

Venezia

Milano

Certosa di Calci

Fortezza del Monte Barro

Pompei

Cerveteri

Fondi

(Il Faro online)