Covid-19, sui social del Comune di Fiumicino i tutorial per fare sport in casa

Fiumicino – “L’appello è sempre a rimanere a casa e ad uscire solo quando è davvero indispensabile come per fare la spesa, andare a lavorare o per questioni di salute ed emergenze. Questo però non significa rimanere fermi in assoluto“, dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Per questo abbiamo chiesto a dei professionisti di realizzare gratuitamente dei video di attività motorie che tutti possiamo fare in casa, sul terrazzo o nel giardino – spiega il Sindaco -. Ieri abbiamo pubblicato sui canali social il primo video e abbiamo chiesto ad alte palestre e centri sportivi, se vogliono, di dare il proprio contributo. È nata così la campagna #iorestoacasa ma non mi fermo”.

“Il movimento e l’attività fisica fanno bene al corpo e alla mente – spiega Montino – e in questi giorni in cui non solo siamo costretti a casa, ma siamo preoccupati e angosciati per quello che sta succedendo a causa della pandemia, prendersi cura di se stessi è di fondamentale importanza. Possiamo farlo tra le mura domestiche, ora che le palestre sono chiuse”.

“In poche ore abbiamo ricevuto diverse adesioni alla nostra campagna – conclude il Sindaco – e di questo voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno scrivendo. Nei prossimi giorni pubblicheremo altri video sperando in questo modo di alleggerire il sacrificio chiesto a tutte e a tutti. Un sacrificio che, va ricordato, è necessario per contenere la diffusione del virus”.

(Il Faro online)