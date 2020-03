Covid-19, Unione Inquilini di Civitavecchia: “C’è bisogno di contributo affitto straordinario”

Civitavecchia – L’emergenza sanitaria Coronavirus sta causando pesanti ripercussioni economiche negative sul reddito delle famiglie che in molti casi non possono più far fronte al pagamento dell’affitto.

L’Unione Inquilini di Civitavecchia chiede al Sindaco Tedesco di appoggiare la richiesta della Segreteria nazionale UI di incrementare subito di 200 milioni di euro il fondo contributo affitto da erogare direttamente senza bandi.

“Dopo la sospensione degli sfratti – afferma Massimo Pasquini Segretario nazionale Unione Inquilini – dobbiamo ottenere un altro risultato: l’incremento del fondo contributo affitto e la sua erogazione diretta senza bandi.

Necessari subito 200 milioni di euro e prevedere la possibilità di presentare domande on line con documentazione attestante situazione di riduzione economica a seguito di emergenza sanitaria Covid- 19, contratto registrato e dichiarazione proprietario di morosità a partire dal mese di marzo. Possibilità di erogazione contributo tramite Iban

Dobbiamo evitare che migliaia forse decine di migliaia di famiglie in locazione cadano nel baratro degli sfratti per morosità e che i proprietari in particolare quelli a basso reddito debbano rinunciare ad una entrata per alcuni importante.

L’Unione Inquilini si è già attivata nei confronti del Governo e dei gruppi parlamentari affinché nel decreto legge Cura Italia o nel prossimo decreto legge previsto per aprile sia previsto questo contributo necessario e indispensabile.”