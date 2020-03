Distribuzione pacchi alimentari, la Fratres insieme alla Misericordia di Fiumicino

Fiumicino – Non si ferma la gara di solidarietà per portare un pasto , o meglio un pacco alimentare, alle famiglie più bisognose di Fiumicino o a chi è impossibilitato a muoversi. L’iniziativa che ha visto in primis in azione la Misericordia di Fiumicino, insieme all’associazione di protezione civile Nuovo Domani (leggi qui), e che ha registrato l’adesione di un mezzo dell’associazione Insieme con i disabili, vede oggi un altra importante partnership, sempre con l’obiettivo di andare in soccorso dei più deboli.

Si tratta dell’ingresso “in team” della Fratres, un’associazione di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità. La Fratres è nota perché si occupa principalmente della donazione del sangue, come atto di estrema generosità verso il prossimo.

Ma stavolta tutte le forze in campo sono destinate al confezionamento e alla distribuzione dei pacchi alimentari. “La collaborazione della Frates è importante, ci dà nuova forza – afferma la coordinatrice della Misericordia, Elisabetta Cortani – e a loro va il mio personale ringraziamento. Si sono messi subito al servizio del progetto per aiutare i più deboli del territorio, con grande umiltà ed entusiasmo. Fantastici”.

“Continuano ad arrivare alla sala radio della protezione civile e alle Misericordie – è l’appello di Alfredo Diorio fatto anche sui social – richieste di aiuto di tante persone e famiglie che non hanno più di che mangiare.. Noi facciamo il possibile per aiutarli. La Misericordia di Fiumicino, presso la parrocchia Santa Paola Frassinetti, ha organizzato un banco alimentare per consegnarlo alle persone bisognose. Facciamo appello ai supermercati, fornai, fruttivendoli, macellai per aiutarci – con i loro prodotti – ad aiutare. L umanita parte da questi piccoli gradi grandi gesti di solidarietà.

Come fare per poter ricevere un pacco alimentare a casa o per poter contribuire a crearli? Bisogna chiamare il 380.798-1764 oppure lo 06.6521700. I pacchi verranno consegnati due volte alla settimana, in base alle richieste ricevute telefonicamente.