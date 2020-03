Formia, al via l’inziativa musicale “Pillole di classica”

Formia – A Formia al via “Pillole di classica”, l’iniziativa musicale dell‘associazione culturale “Webprogens”, insieme al maestro Marco Ciampi, nata con lo scopo di distrarre dalla preoccupazione e dalla noia tutti i cittadini che sono costretti a rimanere a casa.

“In un momento difficile come quello che stiamo attraversando – fa sapere l’associazione – tutta la nostra attenzione è focalizzata sullo sviluppo delle notizie della pandemia che ci ha colpiti. Sui social e su internet siamo bombardati da notizie che si susseguono purtroppo incentrate su un unico argomento. Per questo, abbiamo pensato di condividere frammenti di brani suonati per voi con lo scopo di valorizzare e far conoscere la musica classica.

Un invito esteso a tutti i musicisti del settore che potranno riprendersi e pubblicare i propri video usando l’hashtag #pillolediclassica. Questa iniziativa vuole essere un contributo culturale che possa distrarre dalla preoccupazione e dalla noia tutti noi, impegnati a limitare al minimo gli spostamenti. Tutti i video – conclude la nota – saranno consultabili sulla pagina Facebook dell’associazione e sul suo sito web all’indirizzo: www.webprogens.altervista.org/ pillolediclassica/.”

(Il Faro on line)