Giannini, Belli, Collarino (Lega municipio XIII): “Oltre 300 mascherine monouso donate alle strutture ‘sensibili’ del territorio”

Roma – “L’emergenza contagio è adesso, ogni giorno di attesa è un passo in avanti verso la possibilità di ammalarsi. Ecco perché, come gruppo giovani, abbiamo iniziato una raccolta fondi per comprare oltre 300 mascherine monouso da donare alle case di cura e a vari istituti sociali del nostro municipio” – spiegano in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale Lega, Angelo Belli e Francesco Collarino, Direttivo Lega Municipio XIII.

“In soli due giorni, grazie alla sensibilità di tantissime persone che hanno aderito prontamente a questa iniziativa, siamo riusciti a raggiungere una cifra che ci ha permesso di donare una piccola, ma importante protezione agli operatori sanitari e sociali che lavorano nelle case di cura, nelle case di riposo, in un istituto di suore di carità e in una ditta edile – hanno specificato i rappresentanti Lega – Consideriamo, da sempre, il nostro municipio come un microcosmo dove chi fa politica sul territorio, ha la responsabilità del benessere di tutti i cittadini residenti.

In un momento così drammatico per la nostra nazione – concludono, nella nota, Giannini, Belli e Collarino – la beneficenza è l’unico vero baluardo di solidarietà nei confronti di chi si occupa delle fasce più sensibili della popolazione”.

Le strutture che hanno beneficiato di mascherine sono:

Casa di Riposo Roma XIII (via Ventura, 60)

Villa Vittorio (via Silvestro II)

Casa di Riposo Belvedere Montello (via B. Montello,56)

Suore di Carità Assunzione (via Associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo (via Leopoldo Ori)

Centro Anziani (via della Pineta Sacchetti)

Ditta Edile Fratelli Mancuso Srl

Ditta Edile Medil Impianti Srl

