Giuseppe Quintavalle commissario della Asl Roma 3

Ostia – Sarà Giuseppe Quintavalle, general manager della Asl Roma 4, il commissario incaricato di seguire le sorti anche dell’azienda sanitaria del litorale romano Asl Roma 3. Succederà al dimissionario Vitaliano De Salazar (leggi qui) e l’incarico arriva proprio mentre infuriano le polemiche sulla istituzione di un centro covid-19 al Centro paraplegici Cpo.

La notizia per ora è ufficiosa e attende la firma dell’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. Giuseppe Quintavalle, originario di Cosenza, 57 anni il prossimo 25 aprile, è un manager della sanità pubblica di lungo corso. Attualmente ricopre il ruolo di direttore generale della Asl Roma 4 e non è ben chiaro se il nuovo incarico di commissario si sommerà a questo o se farà posto ad altri incaricati. Medico, psicoterapeuta dal 2015, docente dal 2016 presso la scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università del Sacro Cuore di Roma, Quintavalle dal 2014 a oggi è stato commissario straordinario e poi direttore generale della Asl Roma F (Civitavecchia) e dall’aprile 2018 commissario straordinario della Asl Roma 5 (Tivoli).

Tra i diversi master che ha seguito dopo la laurea, assume un particolare valore quello conseguito nel 2011 in Epidemiologia dei Servizi sanitari.

E a proposito di epidemiologia e covid-19, sta montando la polemica riguardo alla scelta adottata dalla Asl Roma 3 di allestire un’unità nella quale ricoverare 14 soggetti positivi in quarantena presso il Cpo, Centro paraplegici Ostia (leggi qui). A rivoltarsi sono i ricoverati del Cpo con i loro familiari. “Ci sono pazienti mielolesi, sicuramente immunodepressi, affetti da lesione da decubito con germi multi resistenti, con impegno respiratorio dovuto al tipo di lesione neurologica.E voi mandate lì i ricoverati per coronavirus?” si chiedono in coro.