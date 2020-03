Il Sindaco di Ventotene: “Al porto di Formia iniziate le operazioni di misurazione della temperatura dei passeggeri”

Ponza e Ventotene – Finalmente le richieste dei sindaci di Ponza e Ventotene, rispettivamente Francesco Ferraiuolo e Gerardo Santomauro, sono state accolte.

Ieri, infatti, al porto di Formia sono iniziate le operazioni di misurazione della temperatura per i passeggeri diretti verso le isole pontine. A farlo sapere, sui social, è proprio il Sindaco di Ventotene che afferma: “Le operazioni di misurazione sono effettuate con laser scanner. Per poter rilevare gli asintomatici, che al momento non è possibile identificare, sono allo studio nuove misure, che a breve verrano richieste alla ASL.”

“Con queste misure – prosegue il Primo cittadino isolano – certamente si contribuisce a creare un’ulteriore barriera al rischio in ingresso per la nostra isola. Resta la raccomandazione di osservare le restrizioni che sul tutto il territorio nazionale sono attivate. Anche le piccole notizie positive che ci arrivano vanno prese con la dovuta prudenza.”

Poi il Sindaco ha concluso: “Sono e siamo continuamente in contatto per aggiornamenti, informazioni, provvedimenti con tutti Sindaci del territorio, la Regione, il Prefetto, la ASL in specifiche call e videoconferenze. Restiamo a casa. Restiamo uniti in questa guerra contro un nemico senza volto.”

