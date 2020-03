Ladispoli, riparato il guasto alla condotta idrica in via Livorno e via Bordighera

Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che si sono concluse le operazioni di riparazione della condotta in via Livorno/via Bordighera, dove sono intervenuti i tecnici di Flavia Servizi – e che il flusso idrico sta per essere ripristinato. .

“E’ un momento difficile e siamo tutti sotto pressione – ha commentato il consigliere delegato al servizio idrico, Filippo Moretti – ma credo che la tolleranza e la disponibilità non debbano mai venire meno anche in situazioni come questa.

Isterismi e critiche aggressive non sono mai giustificati, soprattutto non aiutano in situazioni critiche. Rivolgo un apprezzamento a quei cittadini che hanno sopportato e compreso il disagio dell’interruzione del flusso idrico che, seppur limitato a poche ore, è stato causato da una rottura imprevedibile. Ancor più vorrei ringraziare i nostri tecnici della Flavia Servizi che, come sempre, hanno fatto fronte a questa emergenza in poche ore e in condizioni di lavoro disagiate”.

(Il Faro online)