Mobilità, Alessandri: “La Regione attenta alla vicenda Atac. Ho scritto all’Assessore capitolino”

Regione Lazio – “La Regione Lazio segue con molta attenzione e preoccupazione le difficoltà economiche e organizzative che stanno interessando Atac S.p.A. a seguito delle misure restrittive introdotte dal governo per contenere la diffusione del Covid-19.

Alla luce delle informazioni acquisite da fonti di stampa e da note e incontri – che proseguiranno anche nei prossimi giorni – con le organizzazioni sindacali, che evidenziano la volontà dell’azienda capitolina di attivare il fondo bilaterale di solidarietà del trasporto pubblico, con circa 4mila lavoratori coinvolti, ho scritto personalmente all’assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Pietro Calabrese.

Una nota per avere conferma dell’intenzione da parte di Atac di accedere al fondo di solidarietà e per conoscere le iniziative che l’amministrazione capitolina ha intenzione di adottare in considerazione della notevole rilevanza di questo intervento in termini di effetti sul sistema integrato del trasporto regionale e di impatto complessivo sui livelli occupazionali dell’azienda e sul sistema economico del territorio.

Informazioni, queste, necessarie per effettuare tutte le valutazioni successive e per valutare anche le ricadute che le decisioni dell’azienda potranno determinare sulla gestione delle ferrovie ex concesse e quindi sul contratto di servizio in essere tra Regione Lazio e Atac S.p.A.”.

Lo comunica in una nota Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio.

(Il Faro online)