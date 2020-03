Ostia, rapina a un corriere: inseguimento sul lungomare e fuga dei banditi

Ostia – Hanno colpito alla testa il corriere che stava facendo le consegne e, dopo essere saliti sul furgone carico di pacchi, si sono dati alla fuga. Intercettati dalla volante della Polizia di Stato, hanno abbandonato il mezzo e sono scappati a piedi. Gli investigatori li stanno cercando nella zona di Ostia Ponente.

E’ successo poco dopo mezzogiorno. Alle ore 12,15, infatti, è arrivata una richiesta d’aiuto al numero unico delle emergenze 112. “Aiuto, sono stato rapinato del furgone” era il grido di soccorso che arrivava da un corriere che chiamava da Ostia. L’uomo, un dipendente del corriere internazionale DHL, era stato avvicinato da quattro individui vestiti di nero e con il cappuccio in testa che, dopo averlo colpito alla testa con un corpo contundente, si sono impossessati delle chiavi del suo furgone, sul quale sono saliti e si sono dati alla fuga.

Immediatamente scattava la caccia al furgone giallo che l’equipaggio della volante Lido 1 intercettava su lungomare Paolo Toscanelli. Nasceva un inseguimento sul filo dei 100 km l’ora. I fuggitivi imboccavano a tutta velocità via delle Repubbliche Marinare dove, all’altezza dell’incrocio con via Bonamico, venivano avvicinati dalla volante. A quel punto i banditi hanno abbandonato il furgone, sono scesi in strada e si sono messi a correre su via Umberto Bucci e via delle Zattere facendo perdere le loro tracce.

Sul posto arrivavano altre pattuglie della Polizia e gli agenti si mettevano alla ricerca dei fuggitivi. Secondo una prima indiscrezione si tratta di una banda composta da stranieri, stando all’inflessione usata nell’aggressione dell’autista. Probabilmente si tratta di nordafricani. Il furgone, affidato agli accertamenti della Polizia Scientifica, è stato sottoposto a sequestro. La merce è stata trasbordata su un altro furgone della DHL.

L’autista è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Le sue condizioni non destano preoccupazione.