Calicchio: “Lunedì 30 e martedì 31 marzo la sanificazione delle case Ater di Fiumicino”

Fiumicino – “Ringrazio l’assessore regionale alle politiche abitative Valeriani per aver mantenuto la promessa. Lunedì 30 e martedì 31 marzo si procederà infatti alla disinfestazione delle aree comuni nelle case Ater di Fiumicino”. Lo dichiara l’assessore all’Ater Paolo Calicchio.

“In particolare – spiega – si interverrà nei lotti di via del Serbatoio e via Porto di Claudio, presso le case popolari sul lungomare della Salute, presso il Villaggio azzurro e in via Tago. E’ una sanificazione dovuta all’emergenza coronavirus, un atto civile per cui la Regione ha dimostrato grande sensibilità. Siamo felici – dichiara Calicchio – di notare che Fiumicino, dopo nostra grande insistenza, è stata inserita come prima località di intervento da parte della Regione, seguita poi dagli altri Comuni del Lazio”.

“Non rimane adesso – conclude – che la sistemazione delle parti antistanti le abitazioni in via Porto di Claudio, intervento da fare in sicurezza da parte degli operai che lavoreranno nel cantiere”.