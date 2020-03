Coronavirus, a Pomezia due nuovi casi: sono 33 in totale i casi accertati nel territorio

Pomezia – Sono 33 ad oggi i casi accertati di Covid 19 a Pomezia. La Asl ha comunicato due nuovi casi entrambi uomini e ricoverati presso strutture ospedaliere. In totale risultano 6 persone ospedalizzate e 27 in isolamento domiciliare.

Inoltre ad oggi sono 22 i cittadini posti in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positivi), di cui 12 in uscita nei prossimi 7 giorni.

“Continuiamo tutti a rispettare le regole – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – E’ importante non abbassare la guardia proprio in questi giorni che saranno determinanti per verificare i risultati delle misure restrittive in vigore. Ringrazio ancora una volta tutti i cittadini che, con sacrificio, stanno salvaguardando la propria salute e quella degli altri”.

(Il Faro online)