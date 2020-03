Coronavirus ad Ardea, Savarese: “Errore nel conteggio, i casi positivi sono 6 e non 8”

Ardea – “Sono sei i casi di contagio Covid-19 ad Ardea. Oggi, in una riunione svoltasi via internet, si è svolta la conferenza dei sindaci del distretto sanitario Asl Roma H. Il direttore Mostarda ha illustrato e commentato i numerosi dati che riguardano il nostro territorio, ponendo l’accento sull’enorme lavoro che in questi giorni si sta realizzando per rendere fruibili a potenziali pazienti le strutture necessarie a erogare le cure adeguate in caso di contagio”. Lo dichiara il sindaco di Ardea Mario Savarese attraverso la sua pagina Facebook.

“Un lavoro difficile – continua il Sindaco – anche per quanto riguarda la raccolta e la gestione dell’enorme mole d’informazioni che la Asl deve ogni giorno gestire, catalogare e comunicare alla prefettura e ora anche ai comuni. Un’azienda che nasce per curare la gente non è strutturata per questo e quindi è da apprezzare moltissimo ciò che stanno facendo. Raccolgono i dati dagli ospedali, dai medici di base e da qualunque struttura che sia a conoscenza di situazioni di contagio. Talvolta le informazioni arrivano carenti o addirittura inesatte“.

“È questo e ciò che sembrerebbe essere accaduto per Ardea. Per un mero errore sarebbero state attribuite al nostro territorio due persone contagiate che in realtà, pur appartenendo allo stesso nostro distretto, nulla avrebbero a che vedere con il nostro comune”.

“La situazione di Ardea – conclude – ci vedrebbe dunque oggi registrare due casi in meno tra i contagi ove gli accertamenti in corso confermerebbero tali errori per entrambi che dunque sarebbero in totale 6 e non 8 come comunicato questa mattina”.

(Il Faro online)