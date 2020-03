Coronavirus, nuovo caso ad Ardea: in tutto sale a 8 il numero dei contagiati

Ardea – Aumentano i casi di coronavirus ad Ardea. Nell’arco di una settimana, nonostante le misure di sicurezza messe in atto dall’Amministrazione, sono stati accertati 5 nuovi casi e sono saliti a otto in totale i positivi al virus nel territorio (leggi qui).

Questa volta ad essere risultata positiva è una donna di 47 anni residente nel comune, al momento non è ospedalizzata e quindi si trova in quarantena domiciliare. Sono invece 13 le persone in autoisolamento.

(Il Faro online)