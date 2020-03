Donazione del sangue a Fiumicino, l’Avis organizza un’altra giornata

Fiumicino – “A seguito della grande adesione alla raccolta del sangue dello scorso 14 marzo scorso, l’associazione Avis di Fiumicino replicherà venerdì 27 a Fregene”. Lo dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Avv. Anna Maria Anselmi.

“Come sempre la popolazione di Fiumicino risponde con grande responsabilità e solidarietà agli appelli – prosegue Anselmi – tanto che le numerose richieste di donazioni hanno costretto l’associazione ad organizzare un’altra giornata”.

“In questa emergenza – sottolinea l’assessora -, non possiamo permetterci carenze di sangue e dobbiamo continuare a donare. La richiesta che in questo momento ci viene dalle strutture sanitarie è molto accorata”. “L’appuntamento è, quindi, per venerdì 27 marzo dalle ore 7.30 presso Viale della Pineta di Fregene 110 (Pro loco di Fregene) – spiega ancora Anselmi -. Per donare il sangue è necessario prenotare chiamando il 347.3122518″.

“Voglio rassicurare che il tutto si svolgerà in maniera sicura e rispettosa dei decreti vigenti – conclude Anselmi -. Ringrazio l’Avis e tutte le associazioni che si occupano delle donazioni, e ringrazio tutti coloro che tutti i giorni scelgono di donare e che non hanno smesso nemmeno adesso. Grazie di cuore”.