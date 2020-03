Enalcaccia di Latina a sostegno di Fondi, donati 2mila euro alla Croce Rossa per l’emergenza Coronavirus

Fondi – L’Unione provinciale Enalcaccia pesca e tiro di Latina, in collaborazione con tutte le sedi comunali ed a nome di tutti gli associati è scesa in campo in favore della comunità del Comune di Fondi (classificato zona rossa leggi qui) a difesa della salute pubblica, per sconfiggere il Coronavirus ed arginare il più possibile le cause che questi ha causato e sta causando.

L’Enalcaccia ha deciso di donare 2mila euro in favore del comitato della Croce Rossa di Fondi, rinnovando a tutta la comunità fondana l’appello della propria Unione nazionale: “Ritorneremo presto a respirare aria pulita nei nostri territorio.”

(Il Faro on line)