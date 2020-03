Fiumicino – 8 quintali di patate e altrettanti di carote sono stati consegnanti alla Croce Rossa di Fiumicino dall’azienda agricola Salvalaio, in risposta all’appello lanciato qualche giorno fa dal sindaco ai supermercati e alle aziende agricole del territorio per donare prodotti alimentari alle famiglie povere del nostro Comune.

Una “missione” che il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi aveva preso a cuore sollecitando personalmente diverse attività. E l’azienda di Emanuele Salvalaio, presidente della Coldiretti di Maccarese, è stata la prima da aderire.

“Abbiamo consegnato 2 pedane di prodotti ortofrutticoli – spiega al Faro on line Emanuele Salvalaio – suddivise in cassette, così da facilitare la consegna. Siamo soci conferenti di società in Abruzzo, e insieme a loro abbiamo ci siamo attrezzati per questo gesto di solidarietà nel quale crediamo fortemente. Una comunità si riconosce nel momento del bisogno, e non ci siamo tirati indietro. Anzi, posso dire che al nostro intervento ne seguiranno altri, nei prossimi giorni”.

Ricordiamo che la Croce Rossa Italiana si preoccupa di assistere le persone con mobilità ridotta, fornendo generi alimentari direttamente alle abitazioni di chi non può muoversi. Famiglie in quarantena, in primis, ma anche persone con disabilità e anziani non autosufficienti. E anche alle famiglie povere del territorio, che non possono permettersi di fare la spesa.