Fiumicino – “Questa mattina abbiamo consegnato le chiavi di due appartamenti Ater ad altrettante famiglie di Fiumicino in graduatoria da tempo”. Lo dichiara l’assessore Paolo Calicchio.

“Mentre la ditta mandata da Ater sta completando i lavori nei due appartamenti danneggiati da una infiltrazione d’acqua (leggi qui), garantendo agli inquilini di rientrare nelle loro abitazioni – prosegue l’assessore – altre due famiglie possono tirare un sospiro di sollievo.”

“Le case assegnate sono in via Porto di Claudio e al Villaggio Azzurro – spiega Calicchio – e ospiteranno due famiglie composte rispettivamente da una mamma con 2 figli minori e da un’altra mamma con 3 figli minori anche loro”.

“Ringrazio gli uffici e il direttore di Ater che si è personalmente speso per la riuscita dell’operazione, oltre che gli uffici dell’assessorato – conclude Calicchio – che in un momento così difficile per tutti si sono prodigati in ogni modo per garantire a persone in difficoltà di vedersi riconoscere un diritto fondamentale come quello alla casa”.

(Il Faro online)