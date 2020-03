I meme più divertenti sui Dpcm di Conte e sulle autocertificazioni

I decreti del Presidente del Consiglio, in acronimo Dpcm, si susseguono di settimana in settimana, E con essi si aggiorna anche la modulistica per poter circolare, cambiando di volta in volta in base alle nuove disposizioni.

La proverbiale ironia italiana ha riempito i social di meme, a volte ironici, altre volte sarcastici, su questa rincorsa al modulo giusto per poter circolare. Eccone un estratto dei più divertenti nella nostra fotogallery.

