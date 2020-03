Il bel gesto di Insieme con i disabili: una donazione alla Misericordia per le famiglie in difficoltà

Fiumicino – Oltre a mettere a disposizione un mezzo per trasportare i pacchi alimentari, l’associazione Insieme con i disabili ha voluto donare una quota in denaro alla Misericordia di Fiumicino.

“E’ un piccolo contributo – spiega Mauro Stasio, presidente dell’associazione – che gli stessi ragazzi con disabilità hanno voluto donare, per essere partecipi del momento di crisi generale, e protagonisti – a loro modo – dell’aiuto collettivo”.

Questi soldi saranno spesi per l’acquisto di prodotti per l’igiene intima, che in molte case di poveri e disagiati mancano totalmente, e andranno a completare i pacchi alimentari che vengono recapitati due volte a settimana alle famiglie più bisognose del territorio.

Un gesto che deve far riflettere, partito da chi forse ha più difficoltà di altri, in questo periodo. Un atteggiamento profondo, un modello culturale che tanti cosiddetti “normodotati” faticano a comprendere.