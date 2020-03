Previsioni Meteo Italia

Ancora neve sull’Italia nelle prossime ore

Situazione: L’irruzione di aria artica continentale arrivata dalla Russia durerà ancora per circa 48 ore sull’Italia. Davvero paradossale che l’ondata di freddo più lunga del semestre freddo si sia avuta proprio in concomitanza con l’equinozio di Primavera. La neve sarà la grande protagonista di questo evento, neve che cadrà fino a quote molto basse e non solo al Centro Sud ma localmente anche al Nord con la risalita del minimo di bassa pressione nella giornata di giovedì. Vediamo allora un focus per le zone che potranno essere interessata da nevicate.

Meteo neve mercoledì: al mattino deboli nevicate sulla dorsale Tosco Emiliana fino a bassa quota, neve anche in Umbria, interne marchigiane e Abruzzo, sempre a bassa quota localmente anche prossima al piano. Neve a bassa quota anche su dorsale campano lucana, intorno 500m sulla Sila e sui rilievi della Sardegna. Pomeriggio qualche fiocco sul basso Piemonte e sulle Alpi orientali dai 600-700m. Neve debole anche su dorsale tosco emiliana, interne adriatiche, dorsale campano lucana e rilievi sardi intorno 300-500m. In serata neve debole sulle Alpi centro occidentali oltre 400-600m. Neve debole anche lungo l’Appennino centro meridionale dai 300m del settore tosco emiliano fino ai 500-600m di Campania e Basilicata.

Meteo neve giovedì: AL mattino debole neve fino a bassa quota su Emilia Romagna, interne Toscane, Umbria e interne marchigiane. Neve debole anche su Abruzzo, Molise, Appennino campano lucano dai 400-700m dell’Abruzzo fino ai 900m della Basilicata. Pomeriggio debole neve sulle Alpi occidentali dai 500-800m. Debole neve anche in Emilia Romagna e interne toscane dai 400-500m in rialzo di quota. Ultime nevicate in Abruzzo sui 700m in rialzo oltre i 1000m. Altrove neve che diventa pioggia anche alle quote medio alte entro sera.

Giorni successivi: Il rialzo termico impedisce nevicate se non in quota su Alpi e Appennino settentrionale.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione Meteo Lazio

MERCOLEDI’: Correnti di estrazione artica continuano ad agire sulle regioni centrali tirreniche, determinando un’altra giornata fredda dal sapore invernale. Attesi dei fenomeni nevosi fino a quote molto basso sull’Appennino tosco-romagnolo e umbro, con possibili sfondamenti verso le vicine pianure toscane nella prima parte del giorno. Altrove, contesto nel complesso stabile e soleggiato, tuttavia in serata aumenta la nuvolosità a partire dal basso Lazio con deboli piogge serali e nevicate a partire dai 700 m di quota. Segnaliamo possibili gelate al mattino, specie nelle vallate più riparate dal vento. Venti moderati da ENE tra pomeriggio e sera, forti su coste. Mare mosso, molto mosso ala largo. Previsione da confermare, seguite gli aggiornamenti.

Commento del Previsore Lazio

Parentesi invernale sulle regioni centrali tirreniche, ad opera di un vortice ciclonico alimentato da aria fredda di estrazione artica. Fino a mercoledì mattina attesa variabilità sui settori umbri e toscani a confine con Marche e Romagna, con possibilità di nevicate fino a quote basse, altrove variabilità asciutta. Tra mercoledì sera e giovedì notte, un fronte piovoso risale dal Tirreno, apportando delle deboli precipitazioni su Lazio e bassa Toscana, nevose oltre i 500-700m. Clima freddo, di stampo invernale e ventoso per Grecale. Nella seconda parte della settimana è atteso un miglioramento del tempo per l’allontanamento della circolazione depressionaria verso le regioni meridionali.