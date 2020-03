Mascherine artigianali per proteggere gli anziani dal coronavirus

Mascherine artigianali che verranno distribuite fuori dagli uffici postali di Graffignano (dal 26 marzo al 1 aprile) e Sipicciano (nella mattina del 27 aprile) durante il pagamento delle pensioni, dalla Protezione Civile di Sipicciano. Un piccolo gesto, ma utilissimo per contrastare il propagarsi del coronavirus garantendo – con la dovuta distanza di sicurezza – una protezione da eventuali contatti organici.

Un’iniziativa possibile grazie alle sapienti mani delle donne dell’associazione culturale Le Filo… Sofie, che ha pensato in quale modo la loro eccezionale manualità potesse essere di ausilio alla collettività. E così si sono date da fare, realizzando le mascherine in stoffa. Certamente non un presidio medico certificato, ma un aiuto comunque valido a proteggersi.

Le mascherine – colorate e divertenti – sono dotate di una tasca dove, all’interno, c’è una carta da forno che, naturalmente, andrà sostituita ogni volta che verranno indossate.

Le mascherine saranno consegnate con una lettera, all’interno della quale si troveranno tutte le istruzioni del caso.

Se ci sono persone che pur non ritirando la pensione nei giorni suddetti, avessero necessità di una mascherina, possono telefonare ai numeri di Flavia 3496906557, e Karen 3334262562. La protezione civile si incaricherà di fare la consegna a domicilio.